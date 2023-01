LIVE – Verona Lecce 2-0 | gestione dei padroni casa

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Hellas: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi, Hellassi affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

Sarà coadiuvuato dagli assistenti Alessandro Parisi di Bari e Francesco Romano di Isernia mentre il 4° ufficiale è Andrea Migliorini di. Il Pordenone ha i favori del pronostico con i ...Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Hellase Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi, Hellase Lecce si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ... Verona-Lecce, il risultato in diretta LIVE A Verona inizia l'ultima giornata del girone di andata del campionato. Il Lecce spinge e ci prova con Blin e Colombo, entrambi vicini al gol, ma a sbloccare è Depaoli di testa al 40'. Diretta sull'app ...Si apre la 19/a giornata di Serie A, ultima gara del girone di andata del campionato, con Verona-Lecce 2-0 LA DIRETTA 40' GOL! VERONA - Lecce 1-0! Rete di Depaoli. Lampo del Verona con Depaoli che col ...