LIVE – Verona Lecce 0-0 | inizia il match

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ilvalido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Hellas: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi, Hellassi affrontano nelvalido per la 19° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

LIVE! VERONA-LECCE, il tabellino Verona, stadio "Bentegodi" sabato 21 gennaio 2023, ore 15 Serie A 2022/23, giornata 19 VERONA-LECCE RETI: --- IN ...A Verona inizia l'ultima giornata del girone di andata. Zaffaroni punta sempre su Djuric in avanti ma con Lasagna (e non Kallon) e Lazovic a supporto. Nel Lecce Baroni conferma quasi tutti gli XI del ...