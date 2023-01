LIVE Sport Invernali | liveblog 21 gennaio in DIRETTA | podi per Lisa Vittozzi | Curtoni e Coratti! 4° Casse a Kitzbuehel

(Di sabato 21 gennaio 2023) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO21Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 142023. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, biathlon, e sci alpinismo. Ci saranno inoltre gli Europei Open di bob (validi per la Coppa del Mondo), le Universiadie l’EYOF Invernale. OAvi propone latestuale degli: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21...

Sky Sport

Tuttosui canali dedicati, opzione Diretta Gol su SkyCalcio e Sky258. Aggiornamenti su ...COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 13.10 - Tra pochi minuti il via con le batterie femminili, sono quattro le azzurre che hanno superato la qualificazione: ... Juventus penalizzata di 15 punti: la sentenza sulle plusvalenze 21'- GOL DELLA JUVE!! ANGHELE'!! palla messa rasoterra da Hasa per Anghelè, bravo a prendere la posizione su Maestrelli e a battere forte e centrale da posizione ...18'- Bella serpentina di Rouhi, fermato al limite dell'area con un fallo. Punizione da posizione interessante per la Juve. 15'- Gol del Frosinone!! Condello!! Conclusione ...