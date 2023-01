LIVE Sport Invernali | liveblog 21 gennaio in DIRETTA | l’Italia sogna con Goggia | Paris | Schieder | Pellegrino | Wierer e Vittozzi!

(Di sabato 21 gennaio 2023) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO21Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 142023. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, sci freestyle, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, biathlon, e sci alpinismo. Ci saranno inoltre gli Europei Open di bob (validi per la Coppa del Mondo), le Universiadie l’EYOF Invernale. OAvi propone latestuale degli: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21...

Sky Sport

Virtualmente numero 3 del mondo secondo le proiezionidell'ATP, Tsitsipas è sicuro di ... Sul sito e sull'app di Skyil liveblog con il racconto in tempo reale del match Non visualizzi questo ...Ecco, in ordine cronologico, i principali affari ufficiali CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVENONI MADUEKE (centrocampista) Dal PSV al Chelsea Costo: 35 mln di euro Il centrocampista dell'Under 21 ... Juventus penalizzata di 15 punti: la sentenza sulle plusvalenze SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO SPORT INVERNALI 21 GENNAIO Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 14 gennaio 2023. S ...Maltempo permettendo, oggi si giocheranno praticamente tutte le gare del girone A di Terza Categoria. Unica eccezione la sfida tutta marittima tra Junior Cervia e Stella Rossa in programma domani. In ...