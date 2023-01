LIVE Sinner-Tsitsipas | Australian Open 2023 in DIRETTA | serve un capolavoro contro il n 4 del mondo

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – L’ordine di gioco degliBuongiorno e bentrovati alladel match tra Jannike Stefanos, valido per gli ottavi di finale degli. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, l’altoatesino dovrà rendersi protagonista di unper battere il n.4 del. Jannik è reduce dal successo in rimonta del turno precedentel’ungherese Marton Fucsovics. Un innel quale l’azzurro ha fatto tanta fatica all’inizio, perdendo i primi due ...

Virtualmente numero 3 del mondo secondo le proiezioni dell'ATP, Tsitsipas è sicuro di diventare numero 1 vincendo il titolo. Il greco è in vantaggio 4 - 1 nei precedenti con Sinner. Match da non perdere all'Australian Open 2023. Jannik Sinner, domenica 22 gennaio, sfiderà Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale dell'Happy Slam. In palio un posto nei quarti. L'altoatesino, unico italiano rimasto in gara.