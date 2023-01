LIVE Sci di fondo | Sprint Livigno 2023 in DIRETTA | si rinnova la sfida tra Pellegrino e Klaebo Monsorno | Ganz | Sanfilippo e Pittin avanti tra le donne

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11: Sono 55 gli atleti al via, i primi due a partire saranno due azzurri, Mocellini e De Fabiani,al via con il 13 11.07: L’Italia si presenta al maschile con Federico, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Mikael Abram e Michael Hellweger 11.05: Al via tra dieci minuti la qualificazione maschile 11.00: Le altre qualificate: Hagstroem, Brennan, Janatova, Meier, Lundgren, Quintin,, Fischer, Krehl,, Hallquist, Rydzek, Amundsen, Jortberg, Danner,, Sonnesyn, Gal,, Johnsen 10.59: Questa la top 10: Sundling, Ribom, Faehndrich, Dahlqvist, Svahn, Myhre, Rofstad, Kern, Gimmler, Melling 10.57: Niente da fare per Bellini che è 32ma a 20? dalla testa ...

OA Sport

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Gara pazzesca dell'austriaco, che fa ... RIVIVI ILDELLA DISCESA CLASSIFICA FINALE 1. Kriechmayr (AUT) 1:56.16 2. Schieder (ITA) +0.23 3. ...Per tutte le gare, diretta tv su RaiSport ed Eurosport,timing su sito e app FIS. Pronti a far sentire il vostro (nostro) calore #GoBax Sponsorizzato LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2023 in DIRETTA: vince Stuhec, terza Elena Curtoni. Caduta Sofia Goggia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA E’ SUCCESSO A SOFIA GOGGIA E COSA SI E’ FATTA LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 11.08 La classifica dopo le prime 30, ormai definit ...La diretta testuale della discesa femminile di Cortina d'Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...