LIVE Sci di fondo | Sprint Livigno 2023 in DIRETTA | Nove azzurri ai quarti di finale! Pellegrino sfida Klaebo | Sanfilippo c’è! Fase finale dalle 13 15

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37: L’appuntamento è per le 13.15 per ladecisiva delladi. A più tardi! 11.35: Sono dunquegliqualificati per la secondadellaa tecnica libera di. In campo femminilesarà nella seconda batteria, Graz nella terza, Monsorno nella quarta e Pittin nella quinta. In campo maschile tra poco la composizione delle batterie 11.34: Questi gli altri qualificati: Jouve, Jay, Bolger, Tefre, Jonsson, Mocellini, Novak, Cerny, Taugboel, Hellweger, Northug, Ticcò, Bury, Graz, Haeggstroem, Aflodal, Starega, Kaeser, Valnes, Chappaz. Abram è 31mo, De Fabiani 33mo 11.32: Conclusa la qualificazione maschile. Questa ...