LIVE Sci di fondo | Sprint Livigno 2023 in DIRETTA | Federico Pellegrino fuori in semifinale! Sundling firma la festa svedese tra le donne

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41: Triplettacome da programma, come a Ruka.fa volata di testa e si impone adavanti a Dahlqvist, terzo posto per Ribom, quarta Faehndrich, quinta la rientrante Svahn, sesta Kern 14.39: Tre svedesi cona guidare davanti a metà percorso 14.34: Queste le protagoniste della finale femminile: Ribom (Swe), Faehndrich (Sui),(Swe), Svahn (Swe), Kern (Usa), Dahlqvist (Swe) 14.32:eliminato in semifinale. Sono andati forte in questa seconda semifinale e purtroppo l’azzurro non è riuscito a superare il turno. Vince Gerond davanti a Riebli per la doppietta svizzera, poi ripescati Golberg e Jay. Niente Italia in finale sulle nevi di casa. Percorso non proprio ...