LIVE Sci alpino | Discesa Kitzbuehel 2023 in DIRETTA | Paris sbaglia alla Hausbergkante Ganong in testa

OA Sport

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Gara pazzesca dell'austriaco, che fa ... RIVIVI ILDELLA DISCESA CLASSIFICA FINALE 1. Kriechmayr (AUT) 1:56.16 2. Schieder (ITA) +0.23 3. ...Per tutte le gare, diretta tv su RaiSport ed Eurosport,timing su sito e app FIS. Pronti a far sentire il vostro (nostro) calore #GoBax Sponsorizzato Sci alpino, Elena Curtoni terza nella discesa bis di Cortina. Caduta e sospiro di sollievo per Sofia Goggia La diretta testuale della discesa maschile di Kitzbuehel 2023, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino.SCI ALPINO - Si replica sulla mitica Streif di Kitzbühel, per la discesa maschile numero otto della stagione. L'ultimo ballo di Feuz, Kilde per il riscatto, Kri ...