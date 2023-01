LIVE Sci alpino | Discesa Cortina 2023 in DIRETTA | caduta per Sofia Goggia | seconda Elena Curtoni

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI LADELLADI KITZBUEHEL DALLE 11.30 10.23ottima, èa 34 centesimi da Mowinckel. Basterà per il podio? Da vedere. Ora l’austriaca Mirjam Puchner. 10.21 Ilka Stuhec vola al comando con 0.35 su Mowinckel. La slovena si candida per la vittoria e, soprattutto, riapre anche la classifica di. Brutto momento per l’Italia, dobbiamo scuoterci. Vediamo ora. 10.21 Ora in pista la slovena Ilka Stuhec, che ha già 0.24 di vantaggio al primo intermedio e 0.43 al secondo! 10.19 Al terzo intermedioaveva lo stesso tempo di ...

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Gara pazzesca dell'austriaco, che fa ... RIVEDI ILDELLA DISCESA CLASSIFICA FINALE 1. Kriechmayr (AUT) 1:56.16 2. Schieder (ITA) +0.23 3. ...Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2023 oggi: orario 21 gennaio, startlist, programma. SCI ALPINO - Comincia un nuovo weekend di Coppa del Mondo con due grandi classiche del circo bianco. Segui in DIRETTA SCRITTA la discesa femminile di Cortina. Live Timing Super-G Femminile Cortina d' Ampezzo (ITA). La Germania perde Tremmel per il resto della stagione, l'Austria 'premia' Maier e Heider.