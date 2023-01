LIVE – Salernitana-Napoli | Spalletti scioglie i dubbi in attacco | le formazioni ufficiali

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 gennaio 2023)– Buonasera amici di Spazioe benvenuti nellatestuale del match tra, gara valida per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Il derby campano è stato a rischio rinvio nelle ultime ore: il maltempo che sta imperversando da diversi giorni su tutta la Campania non ha dato tregua nemmeno alla città di Salerno. Un forte nubifragio ha colpito la città in giornata e il terreno di gioco dello Stadio Arechi ne ha risentito molto. Il manto erboso, però, è riuscito a tenere alla pioggia e la partita si disputerà regolarmente.(Photo by Claudio Villa/Getty Images)...