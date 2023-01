LIVE Salernitana-Napoli | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | tutto pronto all’Arechi per l’inizio del match

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00perdel, l’arbitro dell’incontro sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. 17.59 Entrano le squadre in campo, atmosfera mozzafiato; oltre 30.000 spettatori nonostante il maltempo che sta affliggendo la penisola in questi giorni. 17.52 I padroni di casa necessitano di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda, specialmente dopo il successo per 2-0 del Verona ai danni del Lecce di questo pomeriggio (il vantaggio dei granata sugli scaligeri è di sei punti). 17.49che andrà alla caccia del successo per issarsi a quota 50 punti in classifica: soltanto Inter e Juventus hanno fatto meglio nella storia del massimo campionato dall’era dei tre ...

Sky Sport

Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Napoli si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...Commenta per primosulla Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato il ritorno di NIcola alla: 'Inginocchiarsi per ritornare e sopravvalutare il presidente come il migliore imprenditore, per me è un grande ... Salernitana-Napoli 0-0, il risultato in diretta LIVE Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Napoli, gara valida per la 19 giornata del campionato di Serie A. 18:02 – COMINCIA LA PARTITA! Calcio d’inizio affidato ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Napoli, gara valida per la 19 giornata del campionato di Serie A. 17:55 – Le squadre entrano ...