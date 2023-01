LIVE Salernitana-Napoli 0-2 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | i granata provano a riaprire il match

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59? OSIMHEN! Gran parata di Ochoa sul colpo di testa ravvicinato del numero nove partenopeo. 58?che gestisce con predominanza il gioco, il possesso del pallone si aggira sul 75%. 56? PIROLA! Altra chance! Ancora un cross di Candreva, questa volta col mancino: a staccare è il difensore scuola Inter che sfiora di testa il secondo palo. 55? PIATEK! Bell’azione sviluppata sulla destra dalla squadra di Nicola, non riesce il polacco a dare forza al suo colpo di testa dopo il cross di Candreva. 53?che ora rischia di sfaldarsi, soprattutto nel morale. 52? Per il nigeriano si tratta del tredicesimo gol in campionato. 51? Intervento falloso di Nicolussi Caviglia su Lozano, Chiffi grazia l’ex Sudtirol. 49? GOOOOLIIIII! OSIMHENNNN!! Elmas calcia ...

Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Napoli si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...18:02 - COMINCIA LA PARTITA! Calcio d'inizio affidato alla. 17:55 - Le squadre entrano in campo, a breve il calcio d'inizio. Formazioni Ufficiali(3 - 5 - 2): Ochoa; ... Salernitana-Napoli 0-2, il risultato in diretta LIVE 58' OSIMHEN! OCHOA RISPONDE PRESENTE! Cross morbido di Zielinski, e Osimhen prende l'ascensore e schiaccia di testa, ma Ochoa è reattivo e devia in angolo 55' Reazione della Salernitana affidata a Can ...Il nigeriano, dopo la conclusione di Elmas terminata sul palo, è il più lesto a ribattere in rete a porta vuota, sul filo del fuorigioco, e raddoppiare per i partenopei. 46' Nessun cambio per i due te ...