LIVE Salernitana-Napoli 0-2 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | capolisti vicini al terzo gol

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA71? Lovato ancora attento a non far partire in velocità Osimhen sul passaggio di Zielinski. 69? A parte la sostituzione forzata per l’infortunio di Gyomber, i due allenatori non hanno operato alcun cambio. 68? Duello insolito tra Piatek ed Osimhen, il nigeriano commette fallo. 67? Traversone di Di Lorenzo dalla destra, di testa svetta Pirola, che poi consegna il pallone al suo portiere. 66? Scambio tra Anguissa e Osimhen, pallone intercettato da un difensore avversario. 64? MARIO RUI! Azione personale del terzino che si fa trenta metri con la sfera e calcia col suo mancino dal limite, pallone a lato di poco. 63? Lozano tenta la conclusione di destro, Bradaric si oppone col corpo. 60? Pallone di Elmas a rimorchio per Zielinski, Coulibaly intercetta la sfera. 59? OSIMHEN! Gran parata di Ochoa sul colpo di testa ...

Sky Sport

Il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Napoli si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ...22 - Occasione per lacon Piatek che tira di sinistro da posizione defilata ma Meret devia in angolo. 20 - Grandissima occasione per il Napoli con Osimhen che gira al volo su calcio d'... Salernitana-Napoli 0-2, il risultato in diretta LIVE SERIE A - Gli episodi abitrali più discussi del match dell'Arechi valido per la 19esima giornata di campionato. L'arbitro dell'incontro è Daniele Chiffi della s ...59' - OSIMHEN! Zielinski pennella in area granata, il nigeriano salta più in alto di tutti e costringe Ochoa al grande intervento. 57' - Altra occasione per i padroni di casa: Pirola colpisce di testa ...