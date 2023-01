LIVE Salernitana-Napoli 0-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | vantaggio firmato da Di Lorenzo allo scadere del primo tempo

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52 FINISCE IL0-1! 45’+2 GOOOOOOLIII!!! DIOOO!! Triangolo sulla sinistra tra Anguissa e Di, l’ex Fulham sfrutta l’errore di Daniliuc per servire il capitano azzurro che calcia in porta, trovando il gol delcon l’aiuto della traversa. 45? Due minuti di recupero. 44? GIPER KIM! Dopo unadi cross sventati, laparte in contropiede grazie al lavoro di sacrificio di Piatek, che brucia sullo scatto il coreano, costretto al f. Alcuni componenti della panchina chiedono addirittura l’espulsione per fda ...