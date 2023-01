LIVE Salernitana-Napoli 0-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | si riparte all’Arechi!

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Buono spunto di Bradaric sulla sinistra, ma Di Lorenzo lo chiude in area di rigore. 47? Nessun cambio rispetto ai primi quarantacinque minuti per entrambe le compagini. 46? INIZIA LA RIPRESA! 19.05 Rientrano le squadre in campo, tutto pronto per l’inizio della ripresa. 18.55 All’intervallo ilconduce per una rete a zero sulla: a decidere è Di Lorenzo, che all’ultimo secondo del recupero, sblocca il risultato con un potente destro imprendibile per Ochoa.che era entrata in campo decisamente meglio rispetto alle ultime uscite, non concedendo molte chance agli avversari. In questo momento i ragazzi di Spalletti sarebbero a +12 sul Milan, a tra poco per il secondo tempo! 18.52 FINISCE IL PRIMO TEMPO! ...