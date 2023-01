LIVE Salernitana-Napoli 0-0 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | match bloccato | un’occasione per parte

Leggi su oasport

28? Lancio difficile di Kim per Osimhen, attento Lovato in marcatura. 27? Squadre che sono ancora bloccate sullo 0-0 nonostante abbiano avuto una chance per. 25? Osimhen non riesce ad impattare la sfera sul bel cross calciato da Lozano. 23? Col passare dei minuti la squadra di Nicola sta prendendo le misure agli avversari,ndo di tanto in tanto in contropiede. 21? PIATEK! Prima chance per i padroni di casa: bel contropiede avviato da Nicolussi Caviglia, il polaccoin progressione e calcia col sinistro impegnando Meret. 20? OSIMHEN! Ancora vicino al gol il nigeriano, sugli sviluppi deld'angolo tenta la conclusione di destro, blocca in due tempi Ochoa. 19? Lotta fisica tra Osimhen e Pirola: il centravanti guadagna un ...