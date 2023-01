LIVE – Pordenone-Sangiuliano 2-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 21 gennaio 2023) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata del girone A di. La capolista ospita al Teghil una formazione che si trova in lotta per non retrocedere, ma che è sempre molto insidiosa e non va sottovalutata. La corsa dei ramarri, però, non può fermarsi in partite come queste. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 21 gennaio. DOVE SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Pinato, Giorico, Torrasi; Zammarini; Dubickas, Candellone.Allenatore: Domenico Di ...