LIVE – Conegliano-Vallefoglia 25-27 25-18 25-17 11-4 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di sabato 21 gennaio 2023) Latestualedi Prosecco Doc Imoco-Megabox Ondulati del Savio, partita valevole per la terza giornata di ritorno della regular season di Serie A1di. Le Pantere di Daniele Santarelli, che fin qui hanno incassato una sola sconfitta, scendono sul campo di casa per conquistare un altro successo e rimanere in vetta alla classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno le marchigiane di Andrea Mafrici, none in classifica e a caccia di punti importanti per provare a guadagnare posizioni. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 21 gennaio al Pala Verde di Villorba di Treviso. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...