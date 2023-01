LIVE Camila Giorgi-Bencic 2-6 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’elvetica vince nettamente il primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Servizio esternonte per la marchigiana. 0-30 Sul nastro il rovescio diadesso gioca con una tranquillità diversa rispetto all’inizio. 0-15 Terzo doppio fallo del match per. 3.30 9nti e 16 errori non forzati per: appena 3 punti vinti su 9 giocati sulla seconda di servizio. Non ha trovato un equilibrio l’azzurra nel suo gioco in questoset. 6-2SETilparziale in 39 minuti di gioco. 40-30 Arriva ilace pere si guadagna il set point. 30-30 Prende in mano lo scambio con il dritto ...