LIVE Camila Giorgi-Bencic 2-6 4-5 | Australian Open 2023 in DIRETTA | l’azzurra prova a rimanere agganciata al match

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Risposta in rete da parte del. 5-4. Tiene il servizioe rimane incollata alla sua avversaria. 40-30 Pasticcia con l’attacco nei pressi della retemette il passante. 40-15 Risposta molto aggressiva con il rovescio di. 40-0 Seconda molto rischiosa e chiusura con il dritto. 30-0 Ottima seconda di servizio esterna per. 15-0 Prima vincente da parte di. 5-3. Riesce a tenere un game difficile da 14 punti la svizzera, annullando due palle break. A-40 Ancora una prima sostanziosa: palla del 5-3. 40-40 Con l’ace esterno annulla la palla break. 40-A Se ne va il rovescio di ...

OA Sport

ha finora concesso appena otto giochi a Anastasija Pavljucenkova e Anna Karolina Schmiedlova,... Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Opensu DAZN ROD LAVER ARENA. Dall'1:00: ...Bencic è avanti 3 - 2 nei precedente e, purtroppo per, le sue due vittorie sono arrivate una ... Disponibile anche unastreaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e ... LIVE Camila Giorgi-Bencic 2-6 3-5, Australian Open 2023 in DIRETTA: l'azzurra prova a rimanere agganciata al match AUSTRALIAN OPEN - Il sesto giorno dell'Australian Open chiude il giro del terzo turno. In campo subito Pliskova-Gracheva e Parrizas-Vekic, poi spazio a Camila G ...AUSTRALIAN OPEN - Il sesto giorno di gare dell'Happy Slam chiude il terzo turno con il ritorno di Novak Djokovic contro Dimitrov e di Andy Murray, reduce dalla ...