LIVE Camila Giorgi-Bencic 2-6 1-2 | Australian Open 2023 in DIRETTA | torna avanti di un break la svizzera

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1. Terzosu tre game in questo secondo set: laè ancora. 40-A Fa ancora male con il rovescio: seconda palla. 40-40 Prima al corpo e rovescio lungolinea per. 30-40 Risposta debordante con il dritto di: di nuovo palla. 30-30 Buon servizio esterno e poi dritto in diagonale dalla parte opposta. 15-30 Sul nastro il dritto in uscita dal servizio della giocatrice italiana. 15-15 Buona prima per. 0-15 Quinto doppio fallo per l’azzurra. 1-1. Doppio fallo commesso dae l’azzurra rimane ...