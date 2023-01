LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Anterselva 2023 in DIRETTA | Johannes Boe con un minuto di margine | due errori per Giacomel a terra Favolosa rimonta di Bionaz

Leggi su oasport

(Di sabato 21 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 13.00 15:21 GRANDE POLIGONO DI! 5/5 e Tommaso è 7° dietro Hartweg, con un distacco dallo svizzero di 15?. 15:20 Trovano lo zero rapido Laegreid e Ponsiluoma! Il primo ha un distacco di 50? dal marziano, l osvedese un ritardo di 1’18”. 15:19 Concede un erroreBoe, con Laegreid che entra al poligono con 1’13” di distacco. Dopo i primi tre che viaggiano individualmente abbiamo un gruppo molto interessante con Hartweg e Christiansen, tra gli altri. Subito dietro Gaicomel con Jacquelin. 15:18 Siamo già al terzo poligono conBoe, il primo in piedi. 15:17 Arriva lo zero anche per Zeni, 46° dopo due serie. Gaicomel ...