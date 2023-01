L' Italia nella morsa del maltempo | gelo al Nord | neve a bassa quota al Centro | mareggiate al Sud 

(Di sabato 21 gennaio 2023) AGI - Dal'del, che sta portando, piogge e temporali. In Alto Adige oggi giornata di sole, che sta attirando molti sciatori, ma la colonnina di mercurio è decisamente: il primato del freddo spetta ai 3.399 metri di Cima Libera in Val Ridanna (zona di Vipiteno) dove il termometro ha rilevato -22 gradi. Attorno ai 3.000 metri la temperatura è mediamente tra i -18 e i -20 gradi. La città più fredda è Brunico con -10 gradi ed ilabitato più gelido è Monguelfo, sempre in Val Pusteria, con -17. Nevica nell'Appennino marchigiano Allaè arrivata puntualmente nell'Appennino marchigiano e, in particolare, ...

Contropiano

AGI - Da Nord a Sud l'morsa del maltempo, che sta portando neve , gelo, piogge e temporali. In Alto Adige oggi giornata di sole, che sta attirando molti sciatori, ma la colonnina di mercurio è decisamente ...... c'è comunque un'altra azzurra sul podio ancheseconda discesa a Cortina d'Ampezzo (Belluno): ... Per l'più indietro ci sono poi Laura Pirovano in 1'05"60, Nicol Delago in 1'05"95 Nadia ... L’Italia sempre più coinvolta nella guerra in Ucraina. I portuali ... Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono le meraviglie da visitare almeno una volta. Quattro in regione: Novacella, Magrè, Kastelaz (Termeno), Pojer & Sandri Il vigneto Colonia di Fèlsina nel cuore d ...ROMA (ITALPRESS) – Il Pd riparte dal manifesto “Italia 2030”, un documento di 12 pagine che pone le basi politiche del nuovo partito che uscirà dal congresso dem. “E’ stato un lavoro che mi ha arricch ...