Lipsia-Bayern Monaco 1-1 | frenano subito i campioni alla ripresa

(Di sabato 21 gennaio 2023), iin caricain casa di una delle dirette rivali: non si va oltre il pareggio Ilfrenadella Bundesliga sul campo delterzo in classifica. Ai bavaresi non basta la rete di Choupo-Moting che aveva sbloccato il risultato al 37? del primo tempo. La rete di Halstenberg dopo 7 minuti dall’inizio dellaha infatti fissato la gara sull’1-1 finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Il quadro della 16/a giornata ( RISULTATI E CLASSIFICHE )1 - 1 Bochum - Hertha sabato ore 15.30 Francoforte - Schalke Stoccarda - Magonza Union Berlino - Hoffenheim Wolfsburg - ...Alla Red Bull Arena difinisce 1 - 1 tra la squadra di casa e ilMonaco, che va in vantaggio nel primo tempo con Choupo - Moting. All'inizio della ripresa arriva il pareggio di ... Il Bayern riparte con un pari. Il Lipsia lo riprende e resta a meno sei Si riparte. E c'è equilibrio. Nella prima partita dopo la sosta per il Mondiale, la sedicesima del campionato, il Bayern Monaco non va oltre il pareggio in casa del Lipsia. Finisce 1-1 con i gol di ...La Bundesliga riparte dopo oltre due mesi di pausa con il big match tra Lipsia e Bayern Monaco: finisce 1-1 alla Red Bull Arena. I bavaresi trovano il vantaggio al 37' con il colpo di testa incrociato ...