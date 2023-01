L’Innocente | una divertita commedia criminale diretta da Louis Garrel

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 gennaio 2023) Chi è, viene da chiedersi, tra i protagonisti del film diretto – è la sua quarta regia, probabilmente la migliore – e interpretato da? Innocenti lo sono un po’ tutti i personaggi principali, a partire paradossalmente da Michel (Roschdy Zem), che nella prima scena del film, inquadrato in primo piano, mostra i modi duri e spicci di un gangster. Subito dopo scopriamo che sta recitando delle battute: solo che, però, per quanto la parte sia finta, lui è veramente un, che sta seguendo in prigione, con ottimi risultati, un corso di recitazione tenuto da Sylvie (Anouk Grinberg), che s’innamora dell’uomo e decide di sposarlo con una funzione che si svolge dietro le sbarre. La cosa getta nell’apprensione il posato figlio Abel (), giovane vedovo segnato dal lutto che ...