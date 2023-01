L’incredibile carriera di Jeff Koons | le sue opere valgono milioni all’asta

Leggi su velvetmag

(Di sabato 21 gennaio 2023) In quarant’anni diha saputo far parlare di sé soprattutto attraverso le sue. Scultura, pittura o fotografia la differenza sta nel modo in cui l’artista racconta la storia. Oggi le sue. Come illustrare in modo ironico lo stile di vita americano se non attraverso ledi? Artista americano, che quest’oggi 21 gennaio compie gli anni, ha segnato un pezzo di storia dell’arte degli ultimi anni rappresentando l’american way of life attraverso le sue. Crediti: Ansa – VelvetMagC’è chi l’ha definito l’erede artistico di Andy Warhol e di conseguenza artista della pop art ...