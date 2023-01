L’incendio del Reichstag e i due decreti del febbraio 1933 rimasti in vigore per tutto il regime nazista

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il governo si riunisce al mattino. Hitler prepara i suoi ministri soprata duedi emergenza, che vorrebbe far firmare a Hindenburg. Ritiene infatti sia arrivato il momento psicologicamente giusto per una resa dei conti definitiva con la Kpd, che non vuole – come dice apertamente – far dipendere da considerazioni giuridiche. Nessuno dei ministri ha nulla da obiettare. Dopo la fine della seduta Hitler sottopone a Hindenburg il Decreto del Presidente del Reich per la protezione del Popolo e dello Stato e il Decreto contro il tradimento del popolo tedesco e le attivita? sovversive. Hindenburg firma senza esitare. Il secondo decreto serve anzia introdurre la pena di morte per determinati reati politici. Il primo, di portata assai piu? vasta, abolisce tutti i principali diritti fondamentali. Da oggi non ci sono piu? limiti ...