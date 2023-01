Liga | ok Real Sociedad e Betis Siviglia LIVE Morata a segno nel dominio Atletico Madrid | 3-0 al Valladolid

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sabato dicon due delle grandi scontente:devono vincere per rimettersi in carreggiata e avvicinare gli obiettivi...

Corriere dello Sport

...- CLAUSURA Mazatlan FC - Santos Laguna 1 - 2 (Finale) Tijuana - Tigres 1 - 1 (Finale) MESSICOPREMIER SERIE A - CLAUSURA Cimarrones de Sonora 2 - Leones Negros 2 18:00 Deportiva Venados -...Barcellona - Getafe è una partita della diciottesima giornata dellae si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Da solo in ...Spagna in finale contro il... Il Real Madrid prende in giro Reina: il messaggio social fa infuriare il portiere Atletico Madrid - Real Valladolid: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di LaLiga 2022/23 in programma alle ore 18.30.Dopo il rovescio nella finale di Supercoppa patito con il Barcellona e il riscatto in Copa del Rey, dove il Real Madrid è passato dal 2-0 al 2-3 sul campo del Villarreal, i blancos sono chiamati a un ...