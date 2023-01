Liga | ok Real Sociedad e Betis Siviglia Facile vittoria dell'Atletico con Morata protagonista Alle 21 il Siviglia

(Di sabato 21 gennaio 2023) Sabato dicon duee grandi scontente:Madrid edevono vincere per rimettersi in carreggiata e avvicinare gli obiettivi...

Corriere dello Sport

...00 Berlin -Madrid 77 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 20:45 Napoli - Juventus 5 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Aston Villa - Leeds United 2 - 1 CALCIO - LA21:00 Celta - ......00 Berlin - Valencia 20:00 Panathinaikos - algiris 20:45Madrid - Barcelona Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 18:30 Bologna - Spezia 20:45 Lecce - Salernitana CALCIO - LA21:00 UD ... Il Real Madrid prende in giro Reina: il messaggio social fa infuriare il portiere Nella 18° giornata i Colchoneros volano in zona Champions trascinati dall'ex punta bianconera mentre la Real Sociedad aggancia il Real Madrid al secondo posto ...Sconfitti i Pucelanos grazie a una straordinaria partita del francese, vittorie anche per Real Sociedad ed Espanyol ...