Liga 2022 2023 | vittoria per Atletico | Espanyol | Real Sociedad e Siviglia

(Di sabato 21 gennaio 2023) 4 le gare disputate nel sabato di. Si inizia il primo pomerggio, con la sconfitta casalinga del Rayo Vallecano contro la. Ospiti che trovano il vantaggio già al quarto d’ora con Sorloth, e che poi raddoppiano dopo la mezz’ora con Barrenetxea. 2-0. Vince invece in casa l’, a cui basta il minimo sforzo per battere ilBetis: 1-0, decide il gol in chiusura di primo tempo da Martin Braithwaite. 3-0, con gol tutte nella prima mezz’ora, per l’Madrid contro ilValladolid. A segno Morata, Griezmann ed Hermoso. Posticipo serale trae Cadiz che termina 1-0. Da segnalare un gol annullato per fuorigioco a Lamela al minuto 45’+2?, mentre nel secondo tempo è stato ...