Licantropus 2022 | come la Marvel prova a rinnovarsi

Everyeye Serie TV

... ora che il format è stato lanciato e ha sortito un successo clamoroso:è uno dei migliori MCU secondo tutte le classifiche del... ora che il format è stato lanciato e ha sortito un successo clamoroso:è uno dei migliori MCU secondo tutte le classifiche delL'esordio di Ghost Rider all'interno del Marvel Cinematic Universe potrebbe seguire lo stesso iter produttivo di quello di Licantropus.A due giorni dalla fine del 2022 il web e i social si riempiono di classifiche sui best of dell'anno: e Licantropus schizza in cima alle liste ...