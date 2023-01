Libro postumo di Papa Ratzinger | Contro di me un vociare assassino

(Di sabato 21 gennaio 2023) Leggi Anche, le prime immagini della salma di Benedetto XVI - Le sue ultime parole: 'Signore ti amo' Leggi Anche Benedetto XVI, in 50mila a San Pietro per i funerali di- La ...

Sky Tg24

Ratzinger: 'In diversi seminari club di omosessuali' NelBenedetto XVI parla anche dell'omosessualità e del fatto che ci siano 'club' di gay nei seminari. Parlando dell'incontro che Papa ...E' uscito undi Benedetto XVI, che raccoglie testi editi e inediti del periodo in cui è stato Papa emerito. Lui stesso ha chiesto ai curatori, Elio Guerriero e mons. Georg Gaenswein, con una lettera ... Ratzinger nel libro postumo: "Contro me furia e vociare assassino" E' uscito un libro postumo di Papa Ratzinger, "Che cos'è il cristianesimo", pubblicato dopo la sua morte per volere stesso del Papa emerito. In una lettera del primo maggio 2022 indirizzata ai curator ...Mondadori pubblica le ultime memorie di Benedetto XVI nel volume “Che cos’è il Cristianesimo”. Il papa emerito: «Fatelo stampare dopo la mia morte, per evitare il vociare assassino» ...