L’ex fidanzata di Donadei attacca l’amante | “Cornuta sì | mazziata no”

(Di sabato 21 gennaio 2023) Quando ieri Arianna Gianfelici, amante di Davide, ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol ha tirato anche un paio di frecciatine a Chiara Rabbi,del vippone, accusandola di aver marciato su questa storia. Chiara, da sempre, si è sempre dimostrata restia ad apparire in pubblico per parlare della sua relazione naufragata, ma dopo le dichiarazioni di Arianna ha deciso di rompere il silenzio. “Voglio farvi riflettere su un paio di cose ponendovi delle semplici domande” – ha scritto Chiara su Instagram – “Al Grande Fratello Vip chi c’è? Davide o Chiara?“; “Le interviste finora chi le ha accettate? La parte lesa o i carnefici?“; “Chi ha espresso la volontà di apparire in televisione per un confronto in diretta? Chiara o Arianna?”. A questa vi rispondo io: la cantante che non ci ha creduto abbastanza”. E rivolgendosi ...