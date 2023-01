Lettera appello al governatore De Luca | Infermieri al limite delle loro forze

(Di sabato 21 gennaio 2023) di Teresa Rea* Un recente e drammatico fatto di cronaca mi ha spinta a scriverLe. A Lei che al pari di noiconosce bene le nostre condizioni di lavoro, dopo oltre dieci anni di blocco del turn over, di mancato ricambio generazionale, di una pandemia che non finisce, dell’annosa carenza di organici etante difficoltà di una professione di frontiera, mal pagata e senza alcuna prospettiva di carriera com’è la nostra.Le scrivo per lanciare un allarme e per rendere noto a tutti, istituzioni e cittadini, un grave malessere giunto ormai ai limiti della sopportazione. Le scrivo infatti anche per dare almeno un senso di umanità e un valore sociale alla tragica scomparsa di un collega. Un infermiere che ha pagato con la vita lo stress e la fatica accumulata negli anni. A testimonianza del fatto che quello che noi ...

Il Denaro

'I Paesi Bassi e gli alleati stanno rispondendo all'urgente del presidente ucraino ... hanno affermato i due ministri in unainviata al Parlamento nederlandese. , la giornata in . Ieri ......- continua il vicepresidente dell'UpBs - abbiamo scritto unaaperta e pubblicata sui social, indirizzandola a tutti i pescatori ricreativi e professionisti, che contiene un doverosoe ... Lettera appello al governatore De Luca: Infermieri al limite delle loro ... A pensar male si fa peccato, ma certe volte .... Quella di ieri sembra la sentenza perfetta per le avversarie della Juventus, in particolare per il Napoli che ha la strada ancora più ...Lettera aperta del portavoce di Fratelli d'Italia di Teggiano Paolo Carrano Il Vallo Di Diano mostra, oggi più che mai, la sua sofferenza e noi cittadini non possiamo rimanere insensibili. Un territo ...