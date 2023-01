Lettera a un vecchio da parte di un vecchio | “Non siamo inattivi o inutili Vanno cambiati i criteri di valutazione degli invividui”

(Di sabato 21 gennaio 2023) “I vecchi non hanno paura della morte, hanno paura di sentirsi soli e abbandonati!”. Lo dice forte e chiaro Vittorino Andreoli, psichiatra e saggista, nel suo libro appena pubblicatoa un(dadi un), edizioni Solferino. È un messaggio di grande vitalità rivolto ai vecchi. Li chiama proprio così, senza giri di parole, arricchendo il termine di numerosi significati positivi contro l’attuale tendenza culturale che invece edulcora, anestetizza, con le parole più comunemente utilizzate, la reale condizione in cui versano molti anziani. “Bisognerebbe avere il coraggio di farsi un giro nelle Rsa, che sono luoghi molto tristi”, spiega Andreoli. “Un dato emblematico si è visto durante il primo periodo pandemico, quando il personale sanitario ha dovuto fare scelte ...

Il Fatto Quotidiano

CIVITAVECCHIA - Riceviamo e pubblichiamo -aperta ai candidati alla presidenza della Regione Lazio: Donatella Bianchi, Alessio D'Amato, ...ambientalmente sostenibili in sostituzione del...Nel novembre dello scorso anno, il presidente ha detto di aver ricevuto unain cui le ... 20 gennaio 2023 Tutto sull'America Latina e il suo impatto su economia e politica del... Lettera a un vecchio (da parte di un vecchio): “Non siamo inattivi o inutili Un figlio è per sempre e ci vuole coraggio per affrontare la maternità. In questa "lettera" a una madre in attesa di partorire, ...Matteo Messina Denaro è diventato padre due volte. Nel corso della sua vita, vissuta nel crimine e nella latitanza durata trent'anni, ha messo al mondo Lorenza e Francesco. Della ...