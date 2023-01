Letta | Esco più innamorato del Pd | vi prometto che non farò un altro partito

Dire

'Fallito il tentativo di sostituire il Pd' 'Sono stati mesi difficili - ha detto nel suo ultimo discorso da segretario del partito - perché c'è stato chiaramente un tentativo di sostituire il Pd, un ......più innamorato del Pd di quando ho cominciato, vi assicuro che non costruirò un partito alternativo al Pd. Non mi sono pentito di essere tornato da Parigi', scandisce. Che rivendica di ... Il commiato di Letta: "Partito insostituibile, non ne farò uno nuovo" «Io sono più determinato di quanto ho cominciato, esco più innamorato del Pd di quando ho cominciato, vi assicuro che non costruirò un partito alternativo al Pd. Non mi sono pentito di essere tornato ...Davanti all’assemblea del Pd, chiamata a votare il nuovo manifesto del partito, Letta sottolinea: “Abbiamo bisogno di un nuovo partito, ...