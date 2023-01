L' eleganza del coniglio

Leggi su panorama

(Di sabato 21 gennaio 2023) Il 22 gennaio 2023 segna l’inizio dell’anno del. Quarto animale dello zodiaco cinese ad arrivare al cospetto dell’imperatore di Giada secondo la leggenda, la lepre (? Tù) simboleggia la longevità, la positività, il buon auspicio, l'arguzia, la prudenza, l'intelligenza, l'abilità e la resilienza. I nati sotto questo segno sono spesso noti per il loro animo gentile e il loro buon umore. Ma non solo. Le «lepri» possiedono un occhio artistico ed sono considerate molto espressive, anche per quanto riguarda lo stile personale. Tra le personalità che appartengono a questo segno troviamo Micheal Jordan, Angelina Jolie, Albert Einstein, Johnny Deep, Brad Pitt, Quentin Tarantino e Tiger Woods. Tra i nati sotto il segno deltroviamo anche il cantante e imprenditore Jay Park, Choi Yeonjun del gruppo Tomorrow x Together e numerosi membri degli ...