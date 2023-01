ilmessaggero.it

Roma, 21 gennaio 2023 Ecco l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev prodotto da Agenzia VIsta e in onda su La7 Domenica alle 09.40. I retroscena e ...che è grasso, così dimagrisce'. Così, poco prima della votazione per la conversione in legge del Dl 5 dicembre 2022, n. 187 recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei ... Lei corra, che è grasso. Su Camera con Vista su La7 «Corro ancora, correrò sempre. Non ho alcuna intenzione di fermarmi. Magari a 93 anni ci penserò. Ma fino a quando mi cercano e il cellulare continua a squillare, io ...Prima ha provocato un incidente, senza lesioni, poi ha dato in escandescenza ed ha ferito un agente della Polizia di Roma Capitale, durante le procedure di identificazione . E’ accaduto ieri, quando ...