Lega Basket A | sedicesima giorntata | programma e diretta tv

(Di sabato 21 gennaio 2023) Prosegue senza sosta laA, massima serie italiana di pallacanestro, con lagiornata che si giocherà tra oggi e domani. Ad aprire il sipario alle ore 20:30 sarà il match Carpegna Prosciutto Pesaro–Tezenis Verona, il resto dellazione proseguirà domenica 22 febbraio dalle ore 16:15 con il match d’apertura Happy Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna. Ecco le ultime news riguardo questa giornata, con ilcompleto dei match e latv.A,giornata: tutto quello che c’è da sapere Ecco tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda la quattordicesima giornata dellaA, il massimo campionato italiano della ...

Digital-Sat News

...diretta tv e streaming le partite della 18 /strong> giornata della Serie A2 2022/2023 di. ...che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della, al ......00 Bari - Parma 4 - 0 14:00 Cagliari - Como 2 - 0 14:00 Perugia - Palermo 3 - 3 14:00 Pisa - Cittadella 1 - 2 14:00 Reggina - SPAL 0 - 1 16:15 Frosinone - Modena 2 - 1SERIE A 20:... Lega Basket Serie A, si inaugura il centro di produzione Instant Replay Center Il gruppo dovrà adattarsi alla nuova realtà del decimo posto. E tornare in Europa è un miraggio in attesa dell'Uefa ...Una rivoluzione in stile calcistico: l'Instant Replay Center sarà nel centro di produzione Emg Italy a Cologno Monzese. L'operatore ...