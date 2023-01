TGCOM

Leggi Anche Cosenza: abusi su undicenne, arrestato l'autista di uno scuolabussessuale sullo scuolabus: arrestato l'autista L'arresto è stato eseguito dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal gip del Tribunale di ...Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ]- Brescia: Via del Mare ... proseguirà la campagna di comunicazione "Allénati contro la". A partire dalle ore 14:45, ... Lecce, violenza sessuale sullo scuolabus: arrestato l'autista Almeno sei studenti tra i 14 e i 16 anni sarebbero stati abusati da un 48enne in servizio per una compagnia privata di trasporto nel tragitto da casa a scuola ...Milano, la denuncia di una ragazza americana: ai domiciliari il figlio di Cristiano Lucarelli e Federico Apolloni, 23 anni, anche lui calciatore del Livorno. La presunta vittima ripresa con il cellula ...