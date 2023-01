Lecce | le pagelle di CM | in pochi si salvano Colombo migliore in campo

Mondoprimavera

Il video con gli highlights e i gol di Verona -2 - 0 , match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo ci ... LEI top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/23:Verona -Ledei protagonisti del match tra Verona e, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Doig. FLOP: Gallo.: a fine ... Primavera 1, Sassuolo-Lecce: le pagelle dei salentini (dal 28' s.t. Banda 5: entra ma non crea molti pericoli agli avversari.) Di Francesco 5,5: Lecce che parte bene, ma si sfalda con troppa facilità. I cambi non portano ad alcun cambio di passo.Falcone 5: sul gol di De Paoli non può fare oggettivamente nulla, su quello di Lazovic, però, ripete l’errore in occasione del gol subito da Leao facendosi ...