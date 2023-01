Lecce | Di Francesco | 'Questa sconfitta fa male | ora ripartiamo'

(Di sabato 21 gennaio 2023) Federico Di, attaccante del, ha parlato in conferenza stampa dopo lacontro il Verona. MOMENTO - "È un...

TUTTO mercato WEB

...(4 - 3 - 3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti (25'st Tuia), Gallo (1'st Pezzella), Gonzalez (18'st Maleh), Hjulmand, Blin, Strefezza (Voelkerling), Colombo (18'st Banda), DiAll: ......(4 - 3 - 3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti (25'st Tuia), Gallo (1'st Pezzella), Gonzalez (18'st Maleh), Hjulmand, Blin, Strefezza (Voelkerling), Colombo (18'st Banda), Di. ... LIVE TMW - Prima sconfitta del 2023 per il Lecce. La conferenza stampa di Baroni L’attaccante del Lecce commenta l’amara sconfitta di Verona in sala stampa UMORE. “E’ una sconfitta che ci dispiace, nel primo tempo avevamo l’occasione di sbloccarla. Sono partite tirate, sporche, br ...Verona-Lecce, le pagelle: il veronese insuperabile come Umtiti nonostante gli episodi sfortunati. A Strefezza e Colombo manca solo il guizzo LECCE: Falcone 5 – Prima insufficienza della sua avventura ...