Lecce | Di Francesco | «Partite come questa ci servono per crescere»

Sportitalia

Federico Di, attaccante del, ha parlato dopo il ko dei salentini contro il Verona: le dichiarazioni Federico Di, attaccante del, ha parlato in conferenza dopo il ko con il Verona. ......(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (71' Tuia), Gallo (Pezzella); Blin, Hjulmand (cap.), Gonzalez (64' Maleh); Strefezza (82' Voelkerling), Colombo (64' Banda), Di. ... Lecce, Di Francesco: "Una sconfitta che ci aiuta nel percorso di ... L’attaccante giallorosso ha parlato al termine del match perso al Bentegodi «Sicuramente questa sconfitta ci fa male e ci dispiace, anche perché nel primo tempo avevamo creato molto. Era una partita s ...Il Lecce cade a Verona Il Lecce torna sulla Terra. Perde per mano per 2-0 contro Verona. In gol, Depaoli e Lazovic. Djuric super.