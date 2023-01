Le ragioni e i torti di Lagarde. E i torti della Sapienza con B-XVI

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 21 gennaio 2023) Al direttore - Le previsioni sull’eventualità di una recessione, grande, meno grande o concretantesi in una lievissima contrazione, appaiono anche “piegate” a secondalinea che si intende sostenere sui tassi di interesse e sull’inflazione, di cui si scrive in un editorialino del Foglio del 20 gennaio. Non a caso, per esempio, la presidenteBce, Christine, ha nettamente ridimensionato il rischio di una recessione e ha riconfermato la linea dura contro l’inflazione che merita di essere contrastata “da qualsiasi parte la si riguardi”. Sarà fondato il ridimensionamento? In una situazione del genere, vi è maggiormente bisogno dell’oggettività dei dati e del miglioramento delle previsioni. Anche perché il grave errore commesso dalla Bce, la quale per oltre un anno ha continuato a sostenere che l’aumento dell’inflazione ...