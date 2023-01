Le previsioni per l’Oscar 2023 come miglior attrice non protagonista

(Di sabato 21 gennaio 2023) Dopo l’assegnazione dei Golden Globe e dei Critics’ Choice Award e l’annuncio delle candidature da parte delle guild cinematografiche americane e, dalla Gran Bretagna, dei BAFTA Film Award, manca ormai pochissimo alle nomination per la novantacinquesima edizione degli Academy Award, che saranno rese note martedì prossimo. E nell’attesa, dopo aver già analizzato altre categorie di grande prestigio, passiamo ora al: una categoria, quest’ultima, che attualmente vede tre grandi favorite, la cui candidatura sembra ormai sotto ipoteca, e un manipolo di altre interpreti impegnate a giocarsi gli ultimi due posti disponibili nella cinquina dell’Academy. Chi sono dunque le candidate in pectore e quali attrici, invece, potrebbero riservarci qualche sorpresa nella giornata di martedì? Veterane da Oscar: Angela Bassett e Jamie Lee Curtis Partiamo da una coppia di veterane, entrambe di classe 1958, ...

Il Post

Modenameteo Bologna...festa di Sant'Antonio abate previstadomani in piazza XX Settembre e nella città alta di Civitanova . "Purtroppo - fa sapere l'assessore al Turismo Manola Gironacci - a causa delle... Le previsioni meteo per sabato 21 gennaio Previsioni meteo video di domenica 22 gennaio sull'Italia Gli ultimi aggiornamenti meteo sull'Italia ore 12:58 Redazione 3BMeteo Previsione meteo aggiornata per l'Italia di domenica 22… Leggi ...Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Vasta saccatura distesa dalla Scandinavia al Mediterraneo centrale ha determinato l’arrivo di condizioni meteo prettamente inve ...