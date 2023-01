Le partite dell’Atalanta non saranno più trasmesse in Francia per via di uno sponsor

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 gennaio 2023) Lein Serie A nonpiùin. È questo quello che fa sapere BeIN Sports, emittente detentrice dei diritti tv del massimo campionato italiano. E la motivazione è da cercare sulle maglie della squadra bergamasca. I tifosiche risiedono innon potranno più vedere ledella propria squadra. BeIN Sports, emittente tv che detiene i diritti della Serie A, ha infatti comunicato che le gare della Dea nonpiù visibili in. La motivazione, come detto, è da ricercarsi sulle maglie nerazzurre. In particolare, lo. Plus 500, piattaforma che si occupa di trading, è infatti finita sotto accusa per offrire servizi di ...