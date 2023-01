Le pagelle di Salernitana-Napoli 0-2 | partenopei primi a 50 punti!

(Di sabato 21 gennaio 2023) Termina 0-2 il derby campano disputato all'”Arechi” tra. Dopo la deludente eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, isi sono subito riscattati con un successo importante per consolidare il primato. Ad aprire le danze ci ha pensato capitan Di Lorenzo servito da Anguissa autore di una bella giocata individuale in area di rigore. A firmare il raddoppio, invece, è stato il solito Victor Osimhen al suo dodicesimo centro in campionato. Prova insufficiente quella dellacapace di rendersi pericolosa appena una volta nel corso dei 90? con un tiro di Piatek respinto da Meret sul palo nel finale. Ecco ledi. LediPrima ...

Commenta per primo- Napoli 0 - 2 Ochoa 6: sfodera grandi riflessi su Osimhen, può poco sulla botta di Di Lorenzo. E' un po' in ritardo sul tiro di Elmas che finisce sul palo, diventando assist per Osimhen. ... Pagelle Salernitana-Napoli: Spalletti 50 e lode! Di Lorenzo-Mario Rui la coppia più efficace, Elmas e Anguissa si ... Il Napoli vince 2-0 contro la Salernitana grazie alle reti di Di Lorenzo e Osimhen. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.Luca Marelli, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN spiegando perché il gol di Giovanni Di Lorenzo, che ha sbloccato la sfida tra Salernitana e Napoli, è regolare nonostante sia arriva ...