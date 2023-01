TuttoAndroid.net

Oltre ad avere un nome che fa pensare a uno scioglilingua,13 QPR2 Beta 2.1 è stato ... Il changelog dell'azienda parla di un aggiornamento minore, quindi non aspettatevi moltea sorpresa ...Twitter perha ricevuto le schede 'Per te' e 'Seguito'. Ora, alcuni non sono stati molto ... Cosa ne pensi di questaintrodotta nell'app Twitter Raccontaci tutto nei commento qui sotto. Le novità di Android 13 QPR2 Beta 2.1 e link per il download