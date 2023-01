Le grandi proteste in Perù non si fermano

(Di sabato 21 gennaio 2023) Proseguono da dicembre, prima per la destituzione del presidente Castillo e ora contro il nuovo governo: finora sono morte almeno 55 persone

Il Post

Un incendio didimensioni nel centro di Lima ha segnato l'ennesima giornata dicontro il governo e il Parlamento. L'assalto al potere da parte dei sostenitori di Pedro Castillo è destinato a ......fallito di Pedro Castillo in Perù E' arrivato a 54 il numero delle vittime dell'ondata di... Itemi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e ... In Perù sono morte almeno altre tre persone nelle grandi proteste contro il governo Con la “marcia dei 4 suyos”, la piazza chiede le dimissioni della presidente Dina Boluarte e lo scioglimento immediato del Congresso. Una durissima ...Rilasciata pochi giorni fa dalla polizia tedesca per le proteste contro l'espansione delle attività estrattive di carbone a Lutzerath, la ventenne attivista svedese ha attaccato Davos, dove si riunisc ...